Полиция назвала умышленной стрельбу в Берлине

В германской полиции в пятницу, 30 июля, заявили, что стрельба на парковке в Берлине была умышленным нападением, пострадали три человека.

«Три человека ранены, у одного — ножевое, у второго — огнестрельного, у третьего — перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — рассказала «РИА Новости» сотрудник полиции, ответив отрицательно на вопрос, допускает ли следствие версию теракта.

По словам представителя полиции, о подозреваемом или подозреваемых пока ничего нельзя сказать. По имеющимся данным, он или они приехали на стоянку перед магазином в районе Берлина Вединг, где произошло нападение. После автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились два человека, покинул стоянку.

Ранее в этот день газета Berliner Zeitung сообщала, что в Берлине в результате стрельбы на парковке пострадали четыре человека. Как писало издание, пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в результате стрельбы в германском городе Эспелькамп погибли два человека.