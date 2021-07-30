СК раскрыл детали дела о получении взятки прокурором Сызрани

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани Вадима Федорина, подозреваемого в покушении на получение взятки. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении следственного управления.

По версии следствия, 30 июля подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил взятку в размере 3 млн рублей «за совершение заведомо незаконных действий». Однако получить деньги он не смог, та как его задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

Другие подробности не приводятся. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, взятку Федорин получил за «помощь» при расследовании уголовного дела. Санкции на проведение операции по задержанию дал генпрокурор Игорь Краснов.

21 июля стало известно о задержании в Москве заместителя начальника ставропольского УГИБДД Александра Ткаченко по делу начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова.

Самого Сафонова и еще 10 человек задержали 20 июля за получение взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы, деятельность которой, по информации СК, курировал Сафонов, изготавливали пропуска, позволяющие автовладельцам осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края.

Также СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе, где правоохранители обнаружили дорогую мебель и «золоченую» сантехнику.