В Петербурге мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

В центре Санкт-Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает ГУ МВД по региону.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел около метро «Сенная площадь». Стрелявшим оказался 26-летний мужчина.

Сам пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, именно он начал конфликт, входе которого второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета.

Сейчас потерпевший находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее, 11 апреля, сотрудники полиции города Санкт-Петербурга задержали 10 человек после драки со стрельбой в центре города. В ходе потасовки пострадали двое мужчин, один из задержанных был госпитализирован из-за ранения. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия).