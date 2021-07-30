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Хуснуллин поручил рассмотреть открытие обхода Краснодара на год раньше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил рассмотреть вопрос запуска обхода Краснодара на год раньше, в 2023 году. Об этом он заявил в пятницу, 30 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

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«Обход Краснодара сейчас строится по программе «Автодора». <…> Пока мне коллеги не подтвердили, но я поручил проработать возможность окончания [строительства трассы] в 2023 году. Если решение будет технически найдено, это будет порядка 10 млрд сдвижки финансирования влево», — сказал Хуснуллин.

Как рассказал вице-премьер, на данный момент сдача трассы запланирована на 2024 год.

Он также отметил, что Краснодарский край в этом году занимает одно из лидирующих мест среди регионов по дорожному строительству.

Согласно техзаданию, протяженность Дальнего западного обхода Краснодара составит 51,2 км, а ширина проезжей части — 15 м. Срок строительства трассы составляет два года, реализация проекта предполагается в пять этапов.

Ранее в этот день Хуснуллин поручил сдать последний участок трассы «Таврида» в Крыму раньше срока. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дорогу намерены достроить к 2023 году.

Ранее, в августе 2020 года, министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения новых участков трассы «Таврида» в Крыму доложил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство Дальнего западного обхода Краснодара планируется завершить в 2023 году. Трасса свяжет автодороги М-4 «Дон» и А-289, чтобы направить автомобильный поток в сторону Крымского моста.

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