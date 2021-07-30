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Убийство дочери дипломата в Пакистане вызвало протесты в США и Канаде

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Убийство дочери дипломата в Пакистане привело к протестам в ряде городов страны, а также среди пакистанской диаспоры в Канаде и США.

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Речь идет о трагедии, произошедшей в доме, расположенном в элитном районе Исламабада, где 20 июля было найдено тело обезглавленной 27-летней Нур Мукадам.

В убийстве девушки подозревают представителем одной из самых богатых семей в Пакистане Захира Джаффера, который также является гражданином США. Его задержали 24 июля в собственном доме, и он признался в убийстве, сообщив, что расправился с девушкой из-за ее измены.

В Пакистане митингующие создали стихийный мемориал, к которому принесли фотографии погибшей девушки, а также свечи и цветы. В США и в Канаде представители пакистанской общины также потребовали наказать Джаффера. Протестующие несли в руках были плакаты с призывами обратить внимание на случаи семейного насилия.

По версии следствия, американец был знаком с Нур Мукадам и пригласил ее к себе домой, где двое суток насильно удерживал. Девушка попыталась сбежать от мужчины через окно на первом этаже, однако сделать ей это не удалось.

Также стало известно, что девушка незадолго до смерти связывалась с родными и просила их не обращаться в полицию, передавал ARY News.

Ранее, 28 июля, следователи рассказали подробности по делу об убийстве нефрологом Александром Земченковым из Санкт-Петербурга своей жены в 2010 году.

Земченкова задержали в марте. Он рассказал, что жена узнала о его измене, они поссорились и он убил жену, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело и вывез в лес.

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