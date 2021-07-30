Четверо жителей Карелии ожидают суда за хищение форели на 2 млн рублей

В Кондопожском районе Карелии завершили расследование уголовных дел по фактам хищения рыбы на 2 млн рублей из форелеводческого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По версии следствия, двое местных жителей сговорились с двумя работниками хозяйства. Совместно они похитили форель из садков-хранилищ. Ущерб составил более 2 млн рублей, пишет ИА «Карелinform».

Обвиняемые полностью возместили ущерб.

Расследование четырех уголовных дел о хищениях и покушении на хищение завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в июле сообщалось, что в отношении жителя Камчатки, подозреваемого в незаконном вылове четырех тонн горбуши, возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил почти 2,5 млн рублей.