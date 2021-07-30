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Хуснуллин обозначил сроки изучения воды из скважин под Азовским морем

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Первая проба воды из скважины под Азовским морем будет изучена на качество к середине августа, к октябрю станет ясен объем запасов пресной воды. Об этом 30 июля рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«По качеству воды в Азовском море информацию получим через две недели, по объемам и запасам [намерены] получить где-то к 1 октября. Сейчас [на месте] специальное судно, платформа бурится, сейчас будем следующую скважину бурить — чтобы понять, какой дебет воды, какие запасы», — сказал Хуснуллин в эфире канала «Россия-24».

Ранее в пятницу Хуснуллин сообщил, что из источников под Азовским морем была добыта первая пресная вода. В дальнейшем воду из скважин планируется использовать для водоснабжения Крыма.

Воду нашли на глубине 100 м, ее качество будут исследовать в Москве.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. По его словам, такая мера позволит в короткие сроки «обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым».

Хуснуллин 8 июля заявил, что все водохранилища Крыма наполнились водой после подтопления, запасов в них хватит на два года.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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