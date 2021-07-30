Прямой эфир
Наука
Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»
Общество
Вузам разрешили включать в программы дисциплины по киберспорту
Туризм
На Кипре ввели новые ограничения по COVID-19 для туристов
Мир
ЕС пригрозил Минску санкциями из-за пропуска мигрантов
Наука
«Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
Экономика
Минэнерго попросило правительство запретить экспорт бензина
Общество
В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием 3 тыс. зрителей
Авто
Патрульные машины ГИБДД оборудуют камерами для выявления нарушителей

Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, поручил привести «в боевое соответствие» границы страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы»,— приводит слова Данилова ТАСС.

Подробностей он не уточнял, однако добавил, что Совбез по вопросу реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы заслушал также доклад министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Ранее в этот день СНБО утвердил стратегию внешней политики. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики страны. Среди них особое место занимают обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие «агрессивной политике РФ» и курс на членство в ЕС и НАТО.

7 июля Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу — интеграции с НАТО.

Ранее, 4 июля, Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях. В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что Россия не представляет угрозы для Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021