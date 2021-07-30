Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, поручил привести «в боевое соответствие» границы страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.

«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы»,— приводит слова Данилова ТАСС.

Подробностей он не уточнял, однако добавил, что Совбез по вопросу реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы заслушал также доклад министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Ранее в этот день СНБО утвердил стратегию внешней политики. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики страны. Среди них особое место занимают обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие «агрессивной политике РФ» и курс на членство в ЕС и НАТО.

7 июля Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу — интеграции с НАТО.

Ранее, 4 июля, Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях. В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что Россия не представляет угрозы для Украины.