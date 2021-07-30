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Минздрав Коми приобретет 130 единиц оборудования для медучреждений

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В поликлиники и стационары Республики Коми в этом году поступят 130 единиц нового диагностического оборудования. Аппараты закупит республиканский минздрав.

Новые компьютерные томографы, флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, эндоскопическое оборудование приобретут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Технику должны установить в центральный районных больницах Коми.

В целом программа модернизации первичного звена здравоохранения республики предусматривает закупку 1,5 единиц медоборудования. Также в нее входит ремонт 40 и строительство 63 объектов здравоохранения, закупка 275 единиц транспорта.

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