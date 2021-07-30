Новый фельдшерско-акушерский пункт возведут в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области построят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он будет располагаться в поселке Южный. Об этом местным жителям рассказали на встрече с замминистра по делам территориальных образований Аликом Сабригой.

Как сообщает пресс-служба министерства, ФАП установят в поселке в 2024 году. Пока что для оказания медпомощи был составлен график приезда врачей из Ершовской районной больницы, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Новый медпункт в Южном появится в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В ходе встречи также стало известно, что в ближайшие несколько дней будет дооснащена и подключена насосная станция для подачи воды. Кроме того, были рассмотрены вопросы строительства водонапорной башни и состояния дорог.