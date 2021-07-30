Около 10 млн рублей потратят на нормализацию водоснабжения под Ульяновском

Власти Ульяновской области и областного центра направят около 10 млн рублей на нормализацию водоснабжения в селах Арское, Кротовка и деревне Погребы. Об этом сообщает региональное правительство.

В населенных пунктах, где фиксируются проблемы с водоснабжением, проживает около 3 тыс. человек. Вода потребителям подается из скважин грунтового водозабора через накопительный резервуар, пишет ulpravda.ru.

По словам специалистов, проблемы связаны с большим водоразбором летом, заниженным диаметром водопроводных сетей и недостаточным дебитом скважин. Для предупреждения ЧС принято решение пробурить и подключить две дополнительные скважины к водозабору в Кротовке и проложить новые водопроводные сети.

На эти цели из резервного фонда правительства региона выделят 7 млн рублей. Еще 2,7 млн направят из бюджета Ульяновска.

Как уточняют в региональном правительстве, в мае врио губернатора Алексей Русских посетил населенные пункты в пригороде областного центра. Тогда он пообещал включиться в решение проблемы водоснабжения.