Уголовное дело завели на подозреваемого в получении взятки прокурора Сызрани

В прокуратуре Самарской области 30 июля прокомментировали задержание прокурора Сызрани Вадима Федорина. Отмечается, что были проведены мероприятия, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Федорина.

«Под контролем органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора г. Сызрани. Он подозревается в причастности к совершению коррупционного преступления (взятка)», — сообщила помощник прокурора Самарской области Наталья Цой.

Ранее в пятницу депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о задержании прокурора Сызрани при получении взятки в размере 3 млн рублей.

Хинштейн отметил, что взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела. Спецоперацию по задержанию Федорина проводило самарское УФСБ. Санкции на ее проведение дал генпрокурор Игорь Краснов.

До этого, 20 июля, был задержан начальник ставропольского УГИБДД Алексей Сафонов и участники возглавляемой ими группы. Их задержали за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы, деятельность которой, по информации СК, курировал Сафонов, изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов в Ставропольском крае. Пропуска позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края.