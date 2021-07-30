Новый водовод проложат взамен изношенного в северной части Тамбова

В северной части Тамбова планируется проложить новый водовод взамен изношенного. Об этом губернатор региона Александр Никитин сообщил в рамках прямой линии с жителями региона.

«На севере города через Красненский карьер проложат новый водовод, который решит проблемы с водой более 120 тыс. жителей», — цитирует Никитина ИА «Абирег».

Строительство запланировано по целевой региональной программе. Средства на эти цели выделят из бюджета.

Переподключение пользователей проведут уже в 2021 году.

В ходе прямой линии главе региональной администрации поступило много вопросов, касающихся водоснабжения. Никитин отметил, что наиболее острые проблемы отмечены в северных микрорайонах Тамбова. За последние два с половиной года на изношенных сетях произошло 26 аварий.

28 июля сообщалось, что в селе Иловай-Рождественское Первомайского района Тамбовской области к ноябрю планируют завершить строительство водопровода. Ранее сельчане использовали воду из индивидуальных скважин, так как водопровода там никогда не было.