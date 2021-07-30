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Четыре человека пострадали в Берлине в результате стрельбы на парковке

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В Берлине в результате стрельбы на парковке пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает газета Berliner Zeitung.

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По данным полиции, пострадали трое мужчин и одна женщина. Они получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на парковке. Преступнику удалось скрыться. Детали произошедшего пока не уточняются.

Как пишет издание, пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в результате стрельбы в германском городе Эспелькамп погибли два человека. Сообщалось, что стрелок находится в бегах, его личность пока не установлена.

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