Четыре человека пострадали в Берлине в результате стрельбы на парковке

В Берлине в результате стрельбы на парковке пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает газета Berliner Zeitung.

По данным полиции, пострадали трое мужчин и одна женщина. Они получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на парковке. Преступнику удалось скрыться. Детали произошедшего пока не уточняются.

Как пишет издание, пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в результате стрельбы в германском городе Эспелькамп погибли два человека. Сообщалось, что стрелок находится в бегах, его личность пока не установлена.