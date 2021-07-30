Вузам разрешили включать в программы дисциплины по киберспорту

Вузы смогут самостоятельно принимать решения о включении в свои образовательные программы дисциплины по киберспорту. Об этом 30 июля заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«ФГОС ВО в том числе предусматривают цифровые компетенции. Конкретные дисциплины (модули), в рамках которых формируются указанные компетенции, вуз определяет самостоятельно. Таким образом, вузы свободны в определении содержания образования и включении в образовательные программы, например, киберспортивных дисциплин», — передает «РИА Новости».

В министерстве пояснили, что по федеральному закону об образовании вузы самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета. Содержание и объем указанных дисциплин каждый вуз вправе определить самостоятельно.

29 июля газета «Коммерсант» сообщила, что правительство РФ планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Уточнялось, что исходя из дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, программа рассчитана до 2024 года.

Объем ее финансирования составит 17,6 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей выделят из федерального бюджета.

В этом году, обозначенным указом президента России Владимира Путина Годом науки и технологий, Минобрнауки актуализировало образовательные стандарты. Теперь вузы смогут разрабатывать более гибкие образовательные программы с учетом профессиональных стандартов, потребностей рынка труда и отрасли.