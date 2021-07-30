Групповые видеозвонки в Telegram будут поддерживать до 1 тыс. зрителей

Видеозвонки в Telegram теперь будут поддерживать до тысячи зрителей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается на сайте мессенджера.

«С сегодняшнего дня видеоконференции также поддерживают до 1000 зрителей — благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий»,— говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в режиме видеоконференции смогут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников.

Вместе с тем увеличено качество и разрешение изображения в видеосообщениях. Также разработчики рассказали, что в обновленном видеоплеере можно будет замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. Отмечается, что на Android также поддерживается скорость 0.2x.

Помимо прочего, в Telegram появились возможности автоудаления сообщений через месяц, расширения функционала медиаредактора и улучшения встроенной камеры на IOS.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что Telegram добавил функцию проведения групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана. Отмечалось, что в голосовом чате без видео может принимать участие неограниченное число пользователей. Кроме того, мессенджер оптимизировал интерфейс групповых звонков для больших экранов ноутбуков, компьютеров и планшетов.