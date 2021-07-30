Грузовик врезался в надземный пешеходный переход в Москве

В Москве на Дмитровском шоссе водитель грузовика протаранил надземный пешеходный переход. Соответствующие кадры были опубликованы в пятницу, 30 июля, в социальных сетях.

На кадрах заметно, что кузов грузовика поднят из-за того, что водитель, вероятно, не опустил его до конца, вследствие чего машина не смогла пройти под переходом. Кабина грузовика откинута вперед.

Данных о пострадавших не поступало. В момент ДТП фура была негруженая. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, движение по Дмитровскому шоссе не затруднено, но, по словам очевидца, многие автомобилисты снимают происшествие видео, поэтому в районе аварии придется снизить скорость.

Ранее, 28 июля, в центре Москвы грузовик врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка. Транспортное средство проехалось по кустам, высаженным вдоль здания, после чего врезалось в стену центра.

27 июля на 93-м км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием грузовиков. «Газель» столкнулась с фурой. В результате аварии несколько человек оказались зажаты в машинах.