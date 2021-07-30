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Минэнерго попросило правительство запретить экспорт бензина

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Минэнерго РФ обратилось в кабмин с предложением в ускоренном порядке выпустить поручение, которое бы запрещало экспорт бензина.

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«Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», — цитирует министра энергетики Николая Шульгинова пресс-служба ведомства в Telegram.

28 июля Шульгинов заявлял, что срок действия временного запрета на экспорт бензина может составить минимум три месяца. Тогда глава министерства говорил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до конца текущей недели. При принятии решения будет учитываться динамика биржевых цен на топливо.

Министр уточнил, что рынок топлива сейчас полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос.

22 июля Минэнерго пригрозило запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы при сохранении рекордных темпов биржевых цен. Также ведомство допустило рассмотрение вопроса о подписании соглашений с нефтяными компаниями, которые регламентируют объемы и уровни цен в оптовом звене, и росте биржевых нормативов до 15%.

Биржевые цены на бензин растут уже не первую неделю. 21 июля биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» по итогам торгов обновили исторические максимумы. Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,6%, до 59,85 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — на 0,6%, до 57,06 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго заявили, что повышение ценовых показателей на биржевых торгах вызвано в первую очередь сезонными факторами, такими как рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающийся ремонт нескольких НПЗ. В министерстве отметили, что рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на заводах по переработке нефти к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен.

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