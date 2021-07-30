В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием 3 тыс. зрителей

Московское управление Роспотребнадзора разрешило проводить спортивные мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей. Об этом 30 июля сообщили в департаменте спорта столицы.

«Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением», — передает сообщение «РИА Новости».

В частности, такое количество зрителей смогут посетить матч между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Локомотив» в субботу, 31 июля, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в столице. Он отменил требование о ношении перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах, но напомнил о необходимости носить медицинские маски.

«В последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — написал он в своем блоге.

Он напомнил, что улучшение ситуации в городе позволило снять некоторые ограничения, в частности с 19 июля были отменены обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Мэр столицы заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно. Кроме того, снова открылись детские игровые комнаты, ночные клубы, бары и фуд-корты.

При этом в пресс-службе «Организатора перевозок» предупредили о проверках соблюдения масочного режима в московском транспорте.

Согласно последним данным, в городе за сутки выявили 3481 новый случай коронавируса. 23 июля Собянин сообщил, что Москва прошла пик по распространению коронавируса.

С января в России проводится масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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