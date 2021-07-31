Из-за климатических изменений проблема природных чрезвычайных ситуаций становится всё актуальнее, пожары и наводнения на курортах происходят всё чаще. Последствия изменения климата, которые мы сегодня наблюдаем повсеместно — жара, пожары, наводнения, цунами. Это реакция естественной среды на внешнее агрессивное воздействие.

Сейчас практически в любой стране мира турист может оказаться в эпицентре природного катаклизма. Только что затопило часть Центральной и Западной Европы, горят южноевропейские регионы, Ближний Восток, включая Израиль и Кипр, а также Турция. На территории России горит Якутия. Цунами случаются не только на Японских островах, но и на побережье Соединенных Штатов. Ливней, какие в этом году были в Крыму и Краснодарском крае, не помнят уже давно.

В связи с тем, что такие ситуации учащаются, а поток путешественников увеличивается, нашему государству стоит пересмотреть систему поддержки туристов в опасных ситуациях. Начиная с момента принятия решения об эвакуации как организованных туристов, так и самостоятельных, до непосредственного их вывоза. Существует опыт промежуточных, временных решений. Как, например, сейчас в Турции: когда людей временно перевозят в безопасное место, а после ликвидации опасной ситуации возвращают к месту отдыха.

Чрезвычайная ситуация — эксклюзивное событие, которое не может происходить регулярно. Ситуация считается чрезвычайной, если складывается прямая угроза жизни и здоровью людей. В любом государстве решение о признании ситуации чрезвычайной выносится не на основе чьего-то частного мнения, например, туристов, а по рекомендации специалистов. Профессионалы ссылаются на конкретные факторы и руководствуются четкими критериями, позволяющими охарактеризовать некую экстремальную ситуацию как чрезвычайную. Такова юридическая основа. Нужно чётко понимать: претензии туристов к принимающей стороне, касающиеся их жизни и здоровья и финансовых аспектов, должны быть юридически обоснованы. Тогда любое решение, которое принимает уполномоченная государством структура, может быть оспорено.

При этом существует и иная практика разрешения экстремальных ситуаций, создающих угрозу жизни туристов. Мы можем вспомнить 2015 год, когда российская сторона в одностороннем порядке определила, что для российских туристов в Египте и в Турции есть угроза жизни и здоровью, и самостоятельно организовала вывоз из этих стран. Таким образом, государство может принять такое решение, и запретов или каких-либо бюрократических барьеров на этот счет нет.

Всякий раз издержки за эвакуации ложатся на плечи бизнеса, который попадает в сложное положение. Он становится стороной конфликта с туристом, требующим вернуть деньги, и при этом вынужден подчиняться решению, принятому на государственном уровне.

На сегодняшний день туристическая отрасль — единственная, где потребитель в определенных случаях законодательно имеет право рассчитывать на стопроцентное погашение своих финансовых потерь. Создание турпродукта — это высокотехнологичный сложный процесс, если мы говорим о качественных предложениях. Сегодня в России официально работают 400 с небольшим операторов выездного туризма, тогда как нелегально — более тысячи. Клиент таких операторов в случае чрезвычайной ситуации рискует лишиться всех своих средств.

Напомню, что в зарубежный турпродукт вложены огромные средства, но из-за пандемии они оказались заморожены. Чтобы избежать массовых банкротств и потребительских конфликтов, российское правительство приняло постановление, которое позволяет туроператору отложить срок исполнения своих обязательств до конца 2021 года. Но для авиаперевозчиков срок исполнения обязательств перенесен на 2023 год. А до 70% стоимости комплексного турпродукта составляет перевозка.

Сейчас Ростуризм совместно с бизнесом и общественными организациями работает над новым проектом туристского закона. В основу положен принцип: каждый должен отвечать за свой сегмент. Все понимают, что нестандартных ситуаций, влияющих на наш отдых, будет всё больше, а значит, мы должны быть к ним готовы.

На мой взгляд, если мы хотим обезопасить себя или во всяком случае минимизировать риски, мы должны воспитывать в себе ответственный и вдумчивый подход к планированию собственного путешествия, к выбору исполнителя. К сожалению, люди младших поколений часто считают, что, если они платят деньги, за них должны всё продумать, обо всем позаботиться, всем обеспечить. Считаю этот подход в корне неправильным. Не стоит забывать поговорку: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому, если мы не хотим «тонуть», мы должны самостоятельно и заблаговременно удостовериться в надежности «корабля». А если он все-таки «пойдет ко дну» — заранее знать, как правильно себя вести. Государство помогает попавшему в беду туристу, но не решает всех его проблем.

Автор — директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»»

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