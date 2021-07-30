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Патрульные машины ГИБДД оборудуют камерами для выявления нарушителей

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Патрульные автомобили ГИБДД в скором времени оснастят камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять злостных нарушителей, а также числящиеся в угоне машины. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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«Для контроля агрессивных водителей, за которыми числится по 10–30 нарушений, российскими предприятиями разрабатывается «умная балка» с камерами, которая крепится на крыше патрульного автомобиля. С ее помощью наряды ДПС даже в движении смогут <...> останавливать именно проблемных водителей, а также автомашины, числящиеся в угоне»,— рассказал он «Коммерсанту».

Вместе с тем Черников, комментируя тенденцию совершать грубые нарушения ПДД и снимать это на видео ради популярности, отметил, что нарушители сами себя «документируют». Он напомнил, что в соответствии со ст. 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются сообщения в СМИ и соцсетях.

26 июля стало известно, что дорожные камеры в ближайшее время получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД. Речь идет о несоблюдении дистанции и опасном вождении. Разработчиком новых камер выступает компания «Астралаб». Отмечается, что фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что МВД подготовило проект приказа, в соответствии с которым сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения при проведении скрытого надзора на дорогах. Согласно документу, сотрудники ГИБДД получат возможность фиксировать опасное вождение и разговор по телефону за рулем.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции смогут вести наблюдение даже в гражданской одежде. Однако в таком случае у них не будет возможности останавливать автомобили нарушителей и оформлять правонарушения.

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