В РФ пресекли деятельность клиники по выдаче сертификатов непривитым

В Москве пресекли деятельность частной клиники по выдаче сертификатов о вакцинации непривитым гражданам. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает РЕН ТВ.

Врачи учреждения клеили пациентам на плечо пластырь, не ставя прививку, и выдавали им необходимые документы. Клиника оказывала данную услугу «только для своих». Для этого во время записи на прием нужно было сказать врачу секретную фразу — «я от Марины Ивановны», сообщили на телеканале.

О происходящем также узнали сотрудники Росздравнадзора, которые подтвердили незаконную деятельность данной организации.

«Наши сотрудники под видом пациентов отправились на прием к врачу, где им было сказано передать деньги для того, чтобы не делать укол, но в то же время было обещано выдать сертификат вакцинальный. Сейчас будет проведена комплексная проверка работы этой клиники, и, безусловно, вся информация будет передана в правоохранительные органы», — приводит телеканал слова руководителя территориального органа Росздравнадзора Романа Курынина.

Отмечается, что будущее клиники определят после проверки со стороны Минздрава. В случае если вину врачей, которые оказывали данную услугу, удастся доказать, им грозит уголовное наказание.

Ранее в этот день в Роскомнадзоре сообщили, что с начала года в России заблокировано или удалено почти 1,2 тыс. сайтов и интернет-страниц с предложениями купить поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

С 1 апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Если же из-за ложной информации был причинен вред здоровью кого-либо, то нарушителей ждет штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы может составить до трех лет, добавили в пресс-службе регулятора.

В июле в Москве полиция возбудила первое уголовное дело за покупку несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Фигурант приобрел поддельный QR-код за 9 тыс. рублей. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

23 июля сообщалось, что правоохранители в Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Было возбуждено 60 уголовных дел.

29 июня в МВД России рассказали, что Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.