Жилой дом запретили строить на приаэродромной территории в Липецке

Управление строительства и архитектуры Липецкой области отказало в предоставлении разрешения строительства жилого дома на Новокарьерной улице в столице региона в связи с тем, что участок расположен в зоне с особыми условиями использования и располагается на приаэродромной территории, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта.

«В настоящее время проводится активная работа по внесению изменений в проект, в результате чего будет произведена корректировка границ подлетной зоны. Это позволит убрать ограничения и даст возможность рассматривать обращения застройщиков», – пояснили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры.

В мае сообщалось, что треть Липецка попала в санитарно-защитную зону международного аэропорта.