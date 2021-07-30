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Олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

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Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по стрельбе прапорщику Виталине Бацарашкиной. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант», —говорится в сообщении.

Кроме того, Золотов подчеркнул, что в войсках национальной гвардии внимательно следят за каждым выступлением российских спортсменов и болеют за сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. 24-летняя спортсменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань, писала газета «Спорт-Экспресс».

27 июля Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами по итогу олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

В тот же день россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали ОИ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Ранее, 25 июля, Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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