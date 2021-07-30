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Хинштейн сообщил о задержании прокурора Сызрани за взятку

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Прокурор Сызрани Вадим Федорин 30 июля был задержан при получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Хинштейн отметил, что взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.

«Сегодня в результате спецоперации, проведенной самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн рублей задержан прокурор г. Сызрани Вадим Федорин. Спецоперация проводилась с санкции генпрокурора Игоря Краснова», — написал Хинштейн в Telegram.

Ранее, 21 июля, Хинштейн сообщил о задержании заместителя начальника ставропольского УГИБДД Александра Ткаченко. Как отметил парламентарий, высокопоставленный сотрудник региональной Госавтоинспекции был задержан накануне в Москве.

Ткаченко задержали по делу начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова.

Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали 20 июля за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы, деятельность которой, по информации СК, курировал Сафонов, изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов в Ставропольском крае. Пропуска позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края.

Также СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На видео показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

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