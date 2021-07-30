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Дизайн-проект подготовили для набережной реки Ушайки в Томске

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Специалисты Центра развития городской среды Томска подготовили дизайн-проект для набережной реки Ушайки, включающий несколько вариантов благоустройства. Об этом РИА «Томск» рассказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

«Подготовлен дизайн-проект новых идей для набережной реки Ушайки, не только для того кусочка, который сделан, а вообще набережной и абсолютно «диких» участков, которые пойдут в благоустройство в ближайшее время», — объяснил Паршуто.

По данным РИА «Томск», ранее урбанисты раскритиковали проведенную реконструкцию набережной. Позже власти поручили Центру развития городской среды сделать участок более «человечным» и функциональным.

В числе новых идей: создание фонтана, изменение зонирования, строительство специальных настилов, чтобы можно было подойти к воде. В ближайшее время Евгений Паршуто намерен встретиться с руководством Томской областной филармонии, чтобы обсудить предложенные варианты.

«Площадка, которую критикуют, это концертная площадка для БКЗ. Поэтому что там критиковать, если там не было никакой деятельности? COVID свернул всё. Единственное, что там провели, — концерт Гергиева. <…> Планировалось каждый день проводить там определенные мероприятия, но сегодня этого нет, и кажется, что это место пустое», — заявил собеседник агентства.

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