Прямой эфир
Авто
Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку авто
Спорт
Олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта
Мир
В Турции удалось локализовать 70 пожаров из 81
Общество
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Мир
Украина ввела санкции против контрабандистов
Наука
В России запатентовали систему доставки дронами с помощью мобильного телефона
Общество
В Карелии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
Наука
Новых колебаний в ориентации МКС после инцидента с «Наукой» не выявили

Эколог заявил об опасности пожаров в Турции из-за экзотических растений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесные пожары в Турции представляют особую опасность из-за горения экзотических растений. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил эколог и общественный деятель Тимофей Баженов.

«Огонь охватывает горизонт»
Как российские туристы проводят отпуск на дымных берегах турецких курортов и много ли отказов от путевок

«Дым от лесных пожаров в Турции гораздо опаснее, чем наши российские дымы (от возгораний. — Ред.) <…> В Турции горят растения, которые у нас не растут. Вот, например, амброзия во время горения может вызвать тяжелые и необратимые последствия», — заявил Баженов.

По словам специалиста, туристам, находящимся в зонах близких к местам возгораний, необходимо использовать маски с целью защиты от дыма.

«Медицинской маски недостаточно, сделайте себе маски из хлопчатобумажной ткани и намочите их водой. Они помогут защитить организм от вредного воздействия дыма. Находитесь в кондиционируемых помещениях, особенно следите за детьми», — уточнил эколог.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в республике.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021