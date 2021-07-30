Эколог заявил об опасности пожаров в Турции из-за экзотических растений

Лесные пожары в Турции представляют особую опасность из-за горения экзотических растений. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил эколог и общественный деятель Тимофей Баженов.

«Дым от лесных пожаров в Турции гораздо опаснее, чем наши российские дымы (от возгораний. — Ред.) <…> В Турции горят растения, которые у нас не растут. Вот, например, амброзия во время горения может вызвать тяжелые и необратимые последствия», — заявил Баженов.

По словам специалиста, туристам, находящимся в зонах близких к местам возгораний, необходимо использовать маски с целью защиты от дыма.

«Медицинской маски недостаточно, сделайте себе маски из хлопчатобумажной ткани и намочите их водой. Они помогут защитить организм от вредного воздействия дыма. Находитесь в кондиционируемых помещениях, особенно следите за детьми», — уточнил эколог.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в республике.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.