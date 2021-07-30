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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

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Президент России Владимир Путин поручил в пятницу, 30 июля, создать межведомственную комиссию по историческому просвещению, которую возглавит Владимир Мединский. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что комиссия создается «в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

В основные задачи комиссии входит, помимо прочего, координация деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования и к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов.

Кроме того, комиссия будет осуществлять анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам РФ в исторической сфере.

Также в ее обязанности будет включена подготовка предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историкокультурных просветительских акций.

Ранее, 1 июля, президент заявил, что недопущение попыток фальсификации истории должно быть в фокусе внимания властей РФ и Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что быть наследниками поколения победителей — это не только большая честь, но и большая ответственность.

Ранее, 20 мая, Путин указывал на то, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Кроме того, президент подчеркнул, что молодым людям сегодня «промывают мозги так, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов».

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