Биограф Меркель сообщил о ее опасениях выхода Греции из еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году опасалась выхода Греции из еврозоны, так как полагала, что тогда Афины сблизятся с Москвой. Об этом говорится в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» (Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit) немецкого историка и журналиста Ральфа Больмана.

Книга, в которой описана жизнь Меркель с 1954 года, вышла в издательстве C. H. Beck, 30 июля она появилась в книжных магазинах ФРГ.

В частности, в ней Больман написал о взглядах канцлера ФРГ на отношения РФ, Германии и Греции в 2015 году.

«Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние», — приводит отрывок ТАСС.

По мнению автора, исторические связи Греции и России теснее, чем думают на Западе. В 2015 году, когда Греция объявила дефолт, опасения канцлера были сильнее, так как тогда Европа находилась в конфликте с Россией из-за ситуации на Украине.

В той же книге описан эпизод телефонного разговора между Меркель и президентом России Владимиром Путиным после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Больман написал, что лидеры двух стран общались на повышенных тонах и политики даже кричали.

Меркель покидает должность главы правительства ФРГ в сентябре 2021 года. 16 января из-за ее отказа участвовать в парламентских выборах главой Христианско-демократической партии Германии был назначен премьер-министр немецкой земли Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

5 июня президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились хорошие деловые отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и признался, что будет скучать по ней после ее ухода с этого поста.

Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.