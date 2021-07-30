Открытый шахматный турнир пройдет в Самаре

В самарском историческом парке «Россия — моя история» 31 июля впервые пройдет открытый шахматный турнир. Организаторами являются федерация шахмат региона и шахматная школа «Феномен».

Турнир состоится в честь Международного дня шахмат, который ежегодно проходит 20 июля. Участие в турнире бесплатное. Соревнование проводится по швейцарской системе с использованием компьютерной программы SWISS MANAGER, в 11 туров среди возрастных групп мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, отмечает НИА «Самара».

Российский шахматист Сергей Карякин 27 июля вышел в четвертьфинал Кубка мира. На турнире, который проходит в Сочи, он обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. В четвертьфинале Карякин будет играть с представителем США Сэмюэлем Шенклендом. В тот же день российский шахматист Владимир Федосеев обыграл серба Велимира Ивича.