Украина ввела санкции против контрабандистов

Совбез Украины ввел санкции в отношении трех физических лиц и 24 компаний, связанных с контрабандой. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил секретарь совета Алексей Данилов.

«Следующий вопрос, который мы рассматривали, это применение персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали работать с той категорией людей, которых в народе называют контрабандистами», — приводит его слова ТАСС.

Данилов уточнил, что под санкции попали два гражданина Украины и один — Германии. Компании, попавшие под ограничения, также связаны с этими лицами.

Ранее, 2 апреля, Зеленский сообщил о вводе Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны персональных санкций против десяти контрабандистов, являющихся, по данным спецслужб, лидерами в этой отрасли.

Президент отметил, что заблокированы активы и имущество лиц, которых, «по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины, можно назвать топ-10 украинской контрабанды».

Он уточнил, что подобные меры будут введены позднее против других контрабандистов, и добавил, что от должностей отстранили десятки сотрудников таможенных органов.