Капремонт завершили во взрослой поликлинике Поронайска на Сахалине

В городе Поронайск Сахалинской области завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

По данным ведомства, подрядчик привел в порядок 12 кабинетов врачей, кабинеты старшей медсестры и врачебной комиссии. Также работы прошли в прививочной, смотровой, доврачебном кабинете, кабинетах неотложной помощи и физиотерапии, пишет ИА SakhalinMedia.

Помещения отремонтировали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Сахалинской области.

Взрослая поликлиника Поронайска расположена в приспособленных помещения первого и частично второго этажей жилого многоквартирного дома. После строительства здания в 1971 году капремонт в поликлинике не проводился ни разу.