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Общежитие для студентов-медиков отремонтируют в Приморье

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Общежитие филиала Владивостокского медицинского колледжа, расположенное в селе Спасское, капитально отремонтируют. Соответствующее поручение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Спасский район, сообщает 30 июля ИА PrimaMedia.

В общежитии проживает около 100 человек. Это выпускники 9-х и 11-х классов, прибывшие из северных районов края. При заселении приоритет отдается студентам из многодетных семей и сиротам.

Губернатор отметил, что молодежи необходимо создавать комфортные условия для учебы, ведь сейчас в медицинской сфере наблюдается острый дефицит кадров среднего звена.

Главе краевого минздрава дано поручение разработать проектно-сметную документацию по ремонту общежития. Средства на сами работы выделят из регионального бюджета, добавил Кожемяко.

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