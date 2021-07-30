Прямой эфир
Авто
Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку авто
Спорт
Олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта
Мир
В Турции удалось локализовать 70 пожаров из 81
Общество
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Мир
Украина ввела санкции против контрабандистов
Наука
В России запатентовали систему доставки дронами с помощью мобильного телефона
Общество
В Карелии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
Наука
Новых колебаний в ориентации МКС после инцидента с «Наукой» не выявили

Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, уволили из правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Подозреваемый в совершении противоправного деяния уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — рассказали в полиции.

Пулевое последствие: почему убийцу-полицейского не осудили пожизненно
Вердикт присяжных по делу прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег в столичном метро, может быть пересмотрен

Решение об увольнении было принято по результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым.

Отмечалось также, что руководителей задержанного по подозрению в убийстве привлекут к дисциплинарной ответственности.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным журналистов, подозреваемый — бывший подполковник полиции Антон Безчетвертев. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото задержанного.

По имеющимся данным, в настоящее время подозреваемого допрашивают следователи. Подполковник Безчетвертев, как отмечается, признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто. После этого он поехал к озеру и утопил в нем прицеп от автомобиля, который уже подняли на берег. В прицепе были найдены окровавленные предметы одежды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021