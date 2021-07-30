Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили

Сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, уволили из правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Подозреваемый в совершении противоправного деяния уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — рассказали в полиции.

Решение об увольнении было принято по результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым.

Отмечалось также, что руководителей задержанного по подозрению в убийстве привлекут к дисциплинарной ответственности.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным журналистов, подозреваемый — бывший подполковник полиции Антон Безчетвертев. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото задержанного.

По имеющимся данным, в настоящее время подозреваемого допрашивают следователи. Подполковник Безчетвертев, как отмечается, признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто. После этого он поехал к озеру и утопил в нем прицеп от автомобиля, который уже подняли на берег. В прицепе были найдены окровавленные предметы одежды.