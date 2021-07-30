В Дагестане 43 жителя эвакуировали после селевого потока

Селевой поток затопил дагестанское село Хилих в Чародинском районе. Стихия задела 34 участка, повреждено восемь домов, сообщает телеканал «Известия». Спасатели эвакуировали 43 жителя, включая 17 детей. В целях безопасности в Хилихе отключили электричество. Затруднена связь с селом, включая мобильную.

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