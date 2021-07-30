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Украинский политолог назвал цели поездки Зеленского в Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский ездит в Донбасс, чтобы продемонстрировать поддержку «украинских героев», которые защищают цивилизацию от «русских варваров». Об этом в пятницу, 30 июля, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Он не первый раз туда ездит, демонстрируя, что власть поддерживает «украинских героев, которые защищают цивилизацию от русских варваров». Это обычное дело, он в этом году не раз был [в Донбассе]. А сейчас у него началась программа проведения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в регионах», — рассказал он.

Также эксперт указал на то, что не знает, насколько соответствуют действительности утечки о том, что эти региональные собрания СНБО направлены на то, чтобы разбираться с местными элитами, к примеру, менять тех, кто недостаточно лоялен к власти.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Донбасс для встречи с военными и проведения заседания СНБО.

26 июля представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что Киев стремится перевести переговоры контактной группы по Донбассу в дистанционный формат, чтобы и дальше затягивать процесс достижения договоренностей. По его словам, Украина не заинтересована в достижении договоренностей.

20 июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что, в случае если Украина задастся целью решить ситуацию на юго-востоке страны, то конфликт в Донбассе можно урегулировать в течение одного года в рамках ранее заключенных Минских соглашений.

12 июля президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву просто не нужен Донбасс. На это указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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