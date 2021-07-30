Новых колебаний в ориентации МКС после инцидента с «Наукой» не выявили

Новых колебаний в ориентации Международной космической станции (МКС) после инцидента с модулем «Наука» не было. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.

«Дополнительных изменений в отношении контроля нормального положения станции не было», — заявил Хуот.

29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, после чего стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля. Спустя время их удалось отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

30 июля в госкорпорации уточнили, что специалисты уже завершают комплекс процедур с двигателями модуля «Наука» в интересах обеспечения безопасности как МКС, так и всего экипажа.

Тогда же руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано сообщил, что Россия возглавит расследование ситуации с «Наукой» на МКС, в нем также примут участие американские инженеры.

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