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Подведены итоги проекта «Малыми делами богата Россия»

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В пресс-центре «Аргументов и фактов» подвели итоги проекта «Малыми делами богата Россия» и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ.

Фонд президентских грантов ежегодно выдаёт НКО тысячи грантов на миллиарды рублей. Подавляющее большинство грантополучателей находятся в регионах – именно там они реализуют свои небольшие, но очень важные проекты в сфере культуры, социальной защиты, экологии и других важнейших направлений развития гражданского общества.

Но свои проекты в информационной сфере общественные активисты, как правило, не продвигают, а журналисты не очень понимают, что деятельность социально ориентированных НКО может давать поводы для материалов в СМИ.

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» решил, что это неправильно, и придумал проект, который бы помог встретиться и стать партнёрами журналистам и представителям НКО. С этим проектом он выиграл президентский грант, а издательский дом «Аргументы и факты» стал его партнёром.

К проекту подключились региональные представительства «АиФ». В итоге в 50 регионах были организованы пресс-туры в некоммерческие организации, которые реализовали проекты на средства Фонда президентских грантов. В пресс-турах участвовали журналисты местных газет и журналов, радио и телевидения, электронных изданий, а также блогеры. По итогам пресс-туров опубликовано 620 журналистских материалов. Все они получились искренние, эмоциональные. И все эти работы в рамках проекта участвовали в творческом конкурсе «Большое дело малых инициатив».

Российский тележурналист и телепродюсер, председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев обратил внимание на то, что среди представителей СМИ – участников проекта 80% - члены Союза журналистов России.

«Идея объединить НКО и журналистов прекрасна, и получается, что она была воплощена уже в самих участниках, потому что Союз журналистов – это тоже некоммерческая организация», - отметил он и пояснил, что Союз тоже занимается важными малыми делами, в основном связанными с защитой коллег.

Темы, на которые проект вывел журналистов в разных регионах страны, на его взгляд, очень важны для районных и региональных СМИ.

«Темы о добрых инициативах, социальных проектах – это их темы, - сказал Владимир Соловьёв. – Я надеюсь, что мы доживём до тех времён, когда у нас, как и в Соединённых Штатах Америки, будут расти тиражи региональных газет, потому что людям всё больше становится интересно то, что происходит рядом с их домом, что происходит в их городе, их посёлке».

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