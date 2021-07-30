Замена лифтов в жилых домах проводится в Тамбове

В Тамбове началась работа по замене лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В этом году в нее вошли 146 объектов. Самый популярный вид работ — ремонт скатной кровли, он будет проведен на 87 домах. Также в этом году приводятся в порядок фасады и инженерная инфраструктура зданий.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить установку лифтов до конца сентября. Сейчас мастера меняют порталы — входные группы лифта на каждом этаже, затем приступят к замене тросов, оборудования в шахтах и в машинном помещении, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту из-за удорожания стройматериалов не отразится на взносах россиян. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минстроя РФ. В Минстрое добавили, что минимальный размер взноса за капремонт устанавливают субъекты с учетом инфляции и методических рекомендаций ведомства.