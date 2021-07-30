Пять многоквартирных домов в Зеленом в Иркутске вошли в программу «Жилище»

В Иркутске в этом году намерены отремонтировать пять многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Зеленый. Все они вошли в муниципальную программу «Жилище».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о домах № 9, 11, 18, 32 и 137. Их жители приняли решение принять участие в программе «Жилище», которая предусматривает софинансирование ремонтных работ. Так, 70% необходимой суммы направит город, а остальные 30% должны предоставить собственники жилья, пишет ИА IrkutskMedia.

В комитете по управлению Правобережным округом горадминистрации рассказали, что в порядок приведут крыши, фасады, внутридомовые инженерные коммуникации. Из бюджета Иркутска на эти цели выделят 5 млн рублей.

Подрядчиков планируется выбрать 16 августа.