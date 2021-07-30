Прямой эфир
Экономика
ЦБ усложнит возможность закредитованным россиянам брать новые кредиты
Общество
Пытавшихся уплыть на матрасе в Эстонию кубинцев задержали в Ленобласти
Спорт
Пловец Рылов пообщался с обвинившим его в допинге спортсменом США
Авто
Land Rover выпустил новую версию Defender для дальних поездок
Общество
На Кипре 2 августа начнут вакцинацию подростков от коронавируса
Мир
В Турции рассчитывают увеличить товарооборот с РФ до $30 млрд к концу года
Общество
Суд в Москве получил протокол о штрафе до 6 млн рублей к WhatsApp
Общество
Прокуратура возбудила дело против комика Мирзализаде за шутку о русских

Хуснуллин заявил об обеспеченности Севастополя водой на два года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Севастополь, как и Республика Крым, на ближайшие два года полностью обеспечен водой. Об этом в пятницу, 30 июля, журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

«Обсудили [с руководством города] вопрос водоснабжения, на ближайшие 2 года Севастополь гарантированно обеспечен водой», — сказал вице-премьер.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бесперебойное водоснабжение жителей республики гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 июля сообщил, что правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму.

В тот же день стало известно, что первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для нужд Республики Крым. До сентября будет вестись анализ качества воды. В свою очередь, специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря.

22 июля Россия обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

18 июля первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что организаторов водной блокады полуострова Крым привлекут к уголовной ответственности.

В октябре прошлого года Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021