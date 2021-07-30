В Великобритании суд вынес приговор убившему девять кошек мужчине

В Великобритании суд приговорил к пяти годам тюрьмы охранника Стивена Буке, убившего девять кошек. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает BBC News.

По данным издания, мужчина убил девять кошек в окрестностях Брайтона в период с октября 2018 года по июнь 2019 года. Еще семь животных он ранил ножом.

Поймать преступника удалось с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. Хозяин одного из убитых питомцев увидел Буке на видео. Позже оказалось, что на запись попал и сам момент нападения мужчины на животное.

В суде преступник отрицал обвинения и заявлял, что он «не представляет угрозы для животных».

«Буке, которого окрестили «убийцей брайтонских кошек», был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения в суде Хоув Краун», — сообщает издание.

Кроме того, присяжные назвали его действия «жестокими и последовательными», также отметили, что он «целил в самое сердце семей».

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