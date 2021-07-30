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Более 40 человек госпитализировали после укусов клещей в Приангарье

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В Иркутской области за неделю госпитализировали 43 человека, которые обратились за медпомощью после укусов клещей. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 21 человек, на боррелиоз — 14, на риккетсиоз — восемь. Энцефалит подтвердился у семи человек, боррелиоз — у девяти, риккетсиоз — у семи.

С начала сезона активности клещей в Иркутской области в медучреждения по данному поводу обратились 9105 пострадавших, из которых 1911 — дети. Специалисты исследовали 5029 клещей, в том числе снятых с людей. Боррелиозом из них оказались заражены 1350, энцефалитом — 41, другими инфекциями — 390.

20 июля сообщалось, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли способ сделать более точной диагностику одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоза (болезнь Лайма). В отличие от клещевого энцефалита это заболевание никак не контролируется с помощью вакцин, а его переносчиком может быть каждый третий клещ, обитающий в лесу, на дачном участке или в парке.

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