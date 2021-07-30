Сотню боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Ржевском районе Тверской области

На территории Ржевского района Тверской области обнаружили более 100 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сейчас специалисты работают на территории около деревни Хорошево. Было обследовано более 10 га, на которых обнаружили больше 100 взрывоопасных предметов, пишут «Тверские ведомости».

По данным МЧС, девять найденных боеприпасов оказались 50-миллиметровыми минометными минами.

Еженедельно находки передают специалистам-взрывотехникам. Они уничтожают их в удаленном от населенных пунктов месте.

В общей сложности планируется исследовать территорию в 34 га. После проведения работ и разминирования земли могут быть использованы по назначению.

29 июля сообщалось, что в Брянской области недалеко от деревни Новая в Севском районе обнаружили склад взрывоопасных предметов. Ими оказались боеприпасы времен Великой Отечественной войны.