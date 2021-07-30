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ФБР начало поиск летающего над Лос-Анджелесом человека

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Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тыс. м рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Los Angeles Times.

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Пилот Boeing-747 сообщил по рации о возможном появлении в небе человека с реактивным ранцем.

Как сообщил представитель федерального управления гражданской авиации (FAA), пилот самолета Boeing-747 заметил объект, который мог быть похож на реактивный ранец, в 9 км к востоку от Лос-Анджелеса на высоте 1,5 тыс. м. Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.

Официальный представитель ФБР Лаура Эймиллер рассказала, что ведомство будет совместно с FAA заниматься расследованием произошедшего.

Это не первый инцидент с появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем. В октябре 2020 года FAA сообщало, что члены экипажа самолета China Airlines заметили мужчину на высоте 1,8 тыс. м.

В первый раз человек на реактивном ранце появился в аэропорту в сентябре. Тогда его заметил пилот компании American Airlines во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Он сообщил диспетчеру, что мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем

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