Политолог оценил решение апелляционного суда о продлении ареста Медведчуку

Решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе продление домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, было прогнозируемым. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт напомнил о своем предположении о том, что апелляционный суд не рискнет принимать решение вопреки желанию президента Украины Владимира Зеленского, так как уже демонстрировалось, что глава государства, в особенности в том, что касается Медведчука, демонстрирует «полный беспредел».

«Никакого уважения к закону и конституции, ничего похожего нет, поэтому я не верил в то, что они могут отменить это незаконное решение. Просто это было прогнозируемо. Они, очевидно, продемонстрировали желание не доводить дело до суда, поскольку понимают, что они там могут проиграть. Они просто хотят потянуть и вывести его (Медведчука. — Ред.) из публичной политики путем удержания на домашнем аресте. Это очевидная цель», — отметил Погребинский.

По мнению эксперта, до тех пор, пока Зеленский не почувствует, что его линия приведет к политическим и экономическим проблемам у него самого, украинский лидер будет проводить ее. Президент понимает, что в этом вопросе США его не осудят, это для него главное, заключил Погребинский.

Ранее в этот день Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста Медведчуку до 7 сентября. Инстанция рассматривала жалобу адвокатов политика на продление ему данной меры.

Перед началом заседания Медведчук заявил, что СБУ была дана команда сфальсифицировать дело против него и его сторонников в 2019 году, тогда же начались незаконные действия в отношении однопартийцев, целью было «закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ».

После же оглашения решения апелляционного суда глава политсовета ОПЗЖ назвал его политическим, а не юридическим.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет политика в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику киевских властей.