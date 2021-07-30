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Новак сообщил о переговорах Турции и России по транзиту газа

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Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа. Об этом 30 июля сообщил сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии, вице-премьер РФ Александр Новак после XXI совместного заседания Российско-турецкого делового совета.

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«Рабочая группа обсуждала вопросы, которые есть между «Газпромом», «Газпром экспортом» и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа. Там есть определенные нюансы, коммерческие вопросы, но, думаю, это лучше спросить у компаний. <…> Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа», — рассказал Новак журналистам.

Также в пятницу в ходе XXI совместного заседания Российско-турецкого делового совета Новак заявил, что товарооборот между Россией и Турцией в 2020 году из-за пандемии COVID-19 составил всего $20 млрд, однако в первом полугодии 2021 года показатели выросли на 40%. По его данным, в различных секторах российской экономики работают более 3 тыс. турецких предприятий.

Новак отметил, что РФ готова развивать торговлю с турецкими партнерами, указав, что в российско-турецких отношениях есть перекос в сторону энергетической отрасли, но также продолжается сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

В июне 2021 года сообщалось, что средняя загрузка «Турецкого потока» в I квартале текущего года достигла 73%, в течение года она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы.

О строительстве газопровода «Турецкий поток» было объявлено в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года, реализация проекта была начата после подписания межправительственного соглашения между Турцией и Россией 10 октября 2016 года. Основная его ветка была открыта в январе 2020 года президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский газ по трубопроводу поставляется в Болгарию с 1 января 2020 года, с 5 января его начали получать в Республике Северная Македония и Греции. В январе в Сербии стартовал пуск российского газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд куб. м.

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