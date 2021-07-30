Москвичку осудили за попытку вербовки россиян для отправки в Сирию

Военный суд приговорил жительницу Москвы Анису Арабиеву к трем годам колонии за попытку вербовки россиян для отправки на войну в Сирию. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Арабиеву признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»), и назначили ей наказание в виде трех лет колонии.

По данным следствия, в 2015 году она занималась вербовкой в запрещенные в РФ террористические организации: «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра». Тогда она склоняла к переезду жившую в Сургуте чеченку Зулихан Магомадову. Однако в июне 2015 года ее побег был пресечен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД, сообщает РЕН ТВ.

Позже, в ноябре 2020 года, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Арабиевой, после чего она была арестована. Магомадова в судебном процессе выступала в качестве свидетеля со стороны обвинения.

В августе 2020 года ФСБ задержала финансиста террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в России), который вербовал россиян и занимался переброской их в Сирию.

В ФСБ установили преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области, были выявлены схемы финансирования террористической организации, а также маршруты передвижения боевиков в Сирию. В ходе обысков по местам жительства задержанного были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также другие материалы, которые подтверждают его преступную деятельность.