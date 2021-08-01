Эксперимент по маркировке антисептиков стартует в России 1 августа

В России 1 августа стартует эксперимент по маркировке антисептиков. Принять в нем участие решили компании, работающие под такими брендами, как Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. Об этом сообщил «Известиям» заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов.

21 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале эксперимента по маркировке антисептиков. Отмечается, что пилотный проект продлится с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года.

Инициатива по внедрению «Честного знака» для кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием принадлежит самой отрасли и была поддержана на всех уровнях, в том числе членами Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Участие в эксперименте добровольное, однако более 35 компаний приняли решение в него вступить.

По данным НИУ ВШЭ, маркировка данной категории продукции позволит снизить долю контрафакта на этом рынке на 50% и приведет к увеличению доходов легальных производителей.

«Появилась возможность принять участие в эксперименте, и мы ею сразу воспользовались. В рамках пилотного проекта мы хотим понять весь процесс маркировки, определиться с наиболее оптимальным способом нанесения, минимизировать ошибки в будущем и при поддержке ЦРПТ выбрать правильное оборудование, которое подойдет именно нашей компании», — заявила главный технолог «Кристалл Косметик» Елена Стаценко.

В свою очередь технический директор компании «Элитарные Агросистемы» Олег Брытков заявил, что маркировка гарантирует качество товара.

«Мы бы хотели защититься от фальсифицированной и контрафактной продукции. Чтобы учесть все особенности нанесения, чтобы она не стиралась и корректно считывалась, наша компания решила подключиться к эксперименту. Преимущество маркировки в том, что она будет гарантировать качество товара», — заявил Бастрыков.

Руководитель GR-проектов «Яндекс.Маркета» Максим Агарев отметил, что в компания участвует в экспериментах для своевременной подготовки.

«Мы верим, что маркировка повышает прозрачность процесса перехода товара от производителя к продавцу, а затем — к покупателю. <…> Чтобы своевременно подключать новые категории, мы запускаем эксперименты на ранних стадиях», — сообщил специалист.

В апреле сообщалось, что Минпромторг РФ разработал рекомендации по определению новых категорий товаров, для которых правительство может ввести обязательную маркировку. В ведомстве отмечали, что рост цен на продукцию после внедрения данной меры не должен превышать предельно допустимого значения в течение шести лет. В марте в «Роскачестве» рассказали о специальной маркировке «зеленой» продукции. Отмечалось, что этикетка продуктов уже разработана, но еще официально не защищена.