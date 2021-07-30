Дом-музей семьи Ростроповичей откроется в Оренбурге в 2022 году

Мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге подготовят к открытию к марту следующего года. Как сообщил в своем Instagram губернатор области Денис Паслер, решение о выделении средств на этот проект приняло правительство региона.

В доме на Зиминской, 25, семья известных музыкантов пережила время эвакуации в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год, передает 56orb.ru. Паслер отметил, что дом в Оренбурге остается пока первым и единственным музеем в России, который посвящен жизни Ростроповича.

«Создан дизайн-проект и концепция музейной экспозиции, разработана проектно-сметная документация, которая проходит государственную экспертизу», — рассказал губернатор. 27 марта 2022 года будут отмечать 95-летие со дня рождения маэстро, пишет РИА «Оренбуржье».

Мстислав Ростропович (1927–2007) — советский и российский виолончелист, пианист, дирижер, композитор, педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1966), пятикратный лауреат премии «Грэмми». Супруг певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской; с 1974 года жил с семьей за рубежом, в 1978 году был лишен гражданства СССР (в 1990-м гражданство восстановлено).